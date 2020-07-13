Вероника Савельева __Nikaa____Nikaa__
23 годаРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
С радостью откликнусь на заказ со статьёй,докладом, рефератом/курсовой, а также обработкой фотографий!
Имею среднее медицинское образование, могу написать вышеперечисленное по медицинской теме с лёгкостью. Возможно написание работ по другим темам. Увлекаюсь обработкой фотографий, ранее проводила фотосъёмки.
К работе подхожу ответственно, не нарушаю оговоренные сроки работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обработка фотографий до/после17 просмотров