С радостью откликнусь на заказ со статьёй,докладом, рефератом/курсовой, а также обработкой фотографий!

Имею среднее медицинское образование, могу написать вышеперечисленное по медицинской теме с лёгкостью. Возможно написание работ по другим темам. Увлекаюсь обработкой фотографий, ранее проводила фотосъёмки.

К работе подхожу ответственно, не нарушаю оговоренные сроки работы.