____SMS_______

Здравствуйте, уважаемые поставщики!
Меня зовут Мария, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Что отличает меня от конкурентов:
я обладаю свежими и актуальными знаниями
имею современные взгляды в инфографике
могу найти подход к любому
работаю быстро и качественно ( заказ вы получите уже на следующий день)
Прайс моих услуг:
1 карточка - 200 руб.
2-4 карточки - 150 руб.
С моими работами вы можете ознакомиться по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Yhydwm2fFs6HMA
От вас требуются только фотографии и тз
Надеюсь на наше продуктивное сотрудничество, и я сделаю так, чтобы ваша карточка продавала.
Я против войны в Украине!