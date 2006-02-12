____SMS_______

Здравствуйте, уважаемые поставщики!

Меня зовут Мария, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Что отличает меня от конкурентов:

я обладаю свежими и актуальными знаниями

имею современные взгляды в инфографике

могу найти подход к любому

работаю быстро и качественно ( заказ вы получите уже на следующий день)

Прайс моих услуг:

1 карточка - 200 руб.

2-4 карточки - 150 руб.

С моими работами вы можете ознакомиться по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Yhydwm2fFs6HMA

От вас требуются только фотографии и тз

Надеюсь на наше продуктивное сотрудничество, и я сделаю так, чтобы ваша карточка продавала.