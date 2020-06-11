Автор

Соколова Елена Геннадьевна 1963 год рождения

С Петербург

Шлиссельбургский пр., д 17, к. 2, кв. 107.

Телефон: 89216458607; 7071992.

АЗБУКА

Все буковки от «А» до «Я»

Называют «Азбука».

Чтобы правильно читать,

Буквы эти нужно знать.

Обожаю букву «А» -

В Арке перекладинка.

Нарисую эту «Арку»,

Получу Арбуз я сладкий.

Буква «Б» найдет Ботинок,

Подарит Берег моряку,

А художнику в картину –

Краску неба – Бирюзу.

Ветер в проводах гудит,

Выходить нам не велит.

Вот ему от нас ответ:

Воротник поднимем вверх.

Глину мял и разминал

Лучший в городе гончар.

Скоро глиняный кувшин

Привезут нам в магазин.

Дом, дрова и двор в деревне

Нам подарит буква «Д».

Дружбу, дождик и дорогу

К дорогому дедушке.

Едет Дед Мороз на праздник

Ель в подарок нам везет

Еле - еле в дом втащили.

Ель - под самый потолок!

Ёлки ветками в иголках

Машут дружно ёжику.

Ёж на спинке на иголках (из иголок)

Тащит гриб под ёлочку.

Жадно жаба мух ловила

Липким - липким языком.

Но жука увидела.

И поскакала за жуком.

Знают все, что зайка белый

Только снежною зимой.

А весной и летом – серый.

Умный заинька какой!

Игры в мячик любят все

Взрослые и дети.

Играют им даже в воде

Все люди на планете.

Йод в каждой аптечке

Нужен обязательно.

Йодом доктор смажет

Коленку вокруг ссадины.

Ключ от дома не теряй.

В карман подальше убирай.

Карман на кнопку застегни

И тогда гулять беги.

Луч согреет лепесток

Расцветет яркий цветок.

Летом все вокруг красиво.

Даже жгучая крапива.

Море, музыку и мир,

Мне подарила мама.

Буду слушаться её.

Не буду я упряма.

После ночи день настанет,

Неба синь подарит нам.

Нас с тобой от сна пробудит

Навстречу новым чудесам.

Орех держала в лапках белка

Очень вкусный и большой.

В орешнике орехов много

Хватит всем. И нам с тобой!

По весне на ветках почки

Расцветают в листики.

Просыпается природа

Прилетают птички.

Рокот самолета слышу

Летчику рукой машу:

- Пролетай над нами чаще!-

Летчика я попрошу.

Сколько семечек подсолнух

На макушке поместил!

Это он созрел под солнцем

Всех на свете угостил.

Только тронь, толкни тележку

И она покатится

На колесиках скрипучих

Трудится, старается.

Улетел трудяга шмель

В улей на ночь спрятался.

Над цветками целый день

Он жужжал старательно.

Фонарик ярко загорится

Осветит путь мне в темноте

Поможет мне не заблудиться.

Фонарь ношу с собой везде.

Хорошо, что в Новый Год

Хлопушки хлопает народ

От этого весело всем

Хлопушек не боюсь я совсем.

Цыпленок цепкой лапкой

Копается в земле.

Червячков находит

На радость курице.

Мне целый час читала мама

Чудесный сказочный рассказ

Хочу услышать все сначала,

Но спать пора. Уж поздний час.

Бабушка связала шарф.

Мягкий он и теплый.

Из пушистых ниток шарф.

В нём я не замерзну.

Щука плещется в реке

Дразнит рыбака.

Щуку не поймать ему.

Щука не глупа.

Твердый знак нужно запомнить.

Он поможет разделить

Буквы в слове «съел»,

И «съехал», чтобы смысл сохранить.

Мягкий знак любимый всеми

Сладеньким нас угостит.

«Паинька» про нас он скажет.

Лаской сердце нам смягчит.

В лес ходил я в это лето

И обиделся на эхо.

Повторяло все слова…

Очень глупая игра.

Юный юнга на борту

Драил шваброй палубу.

Корабль шел курсом на юг.

Растут там пальмы, и бамбук.

Якорь нужен кораблю,

Когда находится в порту.

Поднимают якоря,

Уходят в дальние края.

Соколова Елена Геннадьевна 1963 год рождения

С Петербург

Шлиссельбургский пр., д 17, к. 2, кв. 107.

Телефон: 89216458607; 7071992.

АЗБУКА

Все буковки от «А» до «Я»

Называют «Азбука».

Чтобы правильно читать,

Буквы эти нужно знать.

Обожаю букву «А» -

В Арке перекладинка.

Нарисую эту «Арку»,

Получу Арбуз я сладкий.

Буква «Б» найдет Ботинок,

Подарит Берег моряку,

А художнику в картину –

Краску неба – Бирюзу.

Ветер в проводах гудит,

Выходить нам не велит.

Вот ему от нас ответ:

Воротник поднимем вверх.

Глину мял и разминал

Лучший в городе гончар.

Скоро глиняный кувшин

Привезут нам в магазин.

Дом, дрова и двор в деревне

Нам подарит буква «Д».

Дружбу, дождик и дорогу

К дорогому дедушке.

Едет Дед Мороз на праздник

Ель в подарок нам везет

Еле - еле в дом втащили.

Ель - под самый потолок!

Ёлки ветками в иголках

Машут дружно ёжику.

Ёж на спинке на иголках (из иголок)

Тащит гриб под ёлочку.

Жадно жаба мух ловила

Липким - липким языком.

Но жука увидела.

И поскакала за жуком.

Знают все, что зайка белый

Только снежною зимой.

А весной и летом – серый.

Умный заинька какой!

Игры в мячик любят все

Взрослые и дети.

Играют им даже в воде

Все люди на планете.

Йод в каждой аптечке

Нужен обязательно.

Йодом доктор смажет

Коленку вокруг ссадины.

Ключ от дома не теряй.

В карман подальше убирай.

Карман на кнопку застегни

И тогда гулять беги.

Луч согреет лепесток

Расцветет яркий цветок.

Летом все вокруг красиво.

Даже жгучая крапива.

Море, музыку и мир,

Мне подарила мама.

Буду слушаться её.

Не буду я упряма.

После ночи день настанет,

Неба синь подарит нам.

Нас с тобой от сна пробудит

Навстречу новым чудесам.

Орех держала в лапках белка

Очень вкусный и большой.

В орешнике орехов много

Хватит всем. И нам с тобой!

По весне на ветках почки

Расцветают в листики.

Просыпается природа

Прилетают птички.

Рокот самолета слышу

Летчику рукой машу:

- Пролетай над нами чаще!-

Летчика я попрошу.

Сколько семечек подсолнух

На макушке поместил!

Это он созрел под солнцем

Всех на свете угостил.

Только тронь, толкни тележку

И она покатится

На колесиках скрипучих

Трудится, старается.

Улетел трудяга шмель

В улей на ночь спрятался.

Над цветками целый день

Он жужжал старательно.

Фонарик ярко загорится

Осветит путь мне в темноте

Поможет мне не заблудиться.

Фонарь ношу с собой везде.

Хорошо, что в Новый Год

Хлопушки хлопает народ

От этого весело всем

Хлопушек не боюсь я совсем.

Цыпленок цепкой лапкой

Копается в земле.

Червячков находит

На радость курице.

Мне целый час читала мама

Чудесный сказочный рассказ

Хочу услышать все сначала,

Но спать пора. Уж поздний час.

Бабушка связала шарф.

Мягкий он и теплый.

Из пушистых ниток шарф.

В нём я не замерзну.

Щука плещется в реке

Дразнит рыбака.

Щуку не поймать ему.

Щука не глупа.

Твердый знак нужно запомнить.

Он поможет разделить

Буквы в слове «съел»,

И «съехал», чтобы смысл сохранить.

Мягкий знак любимый всеми

Сладеньким нас угостит.

«Паинька» про нас он скажет.

Лаской сердце нам смягчит.

В лес ходил я в это лето

И обиделся на эхо.

Повторяло все слова…

Очень глупая игра.

Юный юнга на борту

Драил шваброй палубу.

Корабль шел курсом на юг.

Растут там пальмы, и бамбук.

Якорь нужен кораблю,

Когда находится в порту.

Поднимают якоря,

Уходят в дальние края.