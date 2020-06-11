Соколова Елена Геннадьевна 1963 год рождения
С Петербург
Шлиссельбургский пр., д 17, к. 2, кв. 107.
Телефон: 89216458607; 7071992.
АЗБУКА
Все буковки от «А» до «Я»
Называют «Азбука».
Чтобы правильно читать,
Буквы эти нужно знать.
Обожаю букву «А» -
В Арке перекладинка.
Нарисую эту «Арку»,
Получу Арбуз я сладкий.
Буква «Б» найдет Ботинок,
Подарит Берег моряку,
А художнику в картину –
Краску неба – Бирюзу.
Ветер в проводах гудит,
Выходить нам не велит.
Вот ему от нас ответ:
Воротник поднимем вверх.
Глину мял и разминал
Лучший в городе гончар.
Скоро глиняный кувшин
Привезут нам в магазин.
Дом, дрова и двор в деревне
Нам подарит буква «Д».
Дружбу, дождик и дорогу
К дорогому дедушке.
Едет Дед Мороз на праздник
Ель в подарок нам везет
Еле - еле в дом втащили.
Ель - под самый потолок!
Ёлки ветками в иголках
Машут дружно ёжику.
Ёж на спинке на иголках (из иголок)
Тащит гриб под ёлочку.
Жадно жаба мух ловила
Липким - липким языком.
Но жука увидела.
И поскакала за жуком.
Знают все, что зайка белый
Только снежною зимой.
А весной и летом – серый.
Умный заинька какой!
Игры в мячик любят все
Взрослые и дети.
Играют им даже в воде
Все люди на планете.
Йод в каждой аптечке
Нужен обязательно.
Йодом доктор смажет
Коленку вокруг ссадины.
Ключ от дома не теряй.
В карман подальше убирай.
Карман на кнопку застегни
И тогда гулять беги.
Луч согреет лепесток
Расцветет яркий цветок.
Летом все вокруг красиво.
Даже жгучая крапива.
Море, музыку и мир,
Мне подарила мама.
Буду слушаться её.
Не буду я упряма.
После ночи день настанет,
Неба синь подарит нам.
Нас с тобой от сна пробудит
Навстречу новым чудесам.
Орех держала в лапках белка
Очень вкусный и большой.
В орешнике орехов много
Хватит всем. И нам с тобой!
По весне на ветках почки
Расцветают в листики.
Просыпается природа
Прилетают птички.
Рокот самолета слышу
Летчику рукой машу:
- Пролетай над нами чаще!-
Летчика я попрошу.
Сколько семечек подсолнух
На макушке поместил!
Это он созрел под солнцем
Всех на свете угостил.
Только тронь, толкни тележку
И она покатится
На колесиках скрипучих
Трудится, старается.
Улетел трудяга шмель
В улей на ночь спрятался.
Над цветками целый день
Он жужжал старательно.
Фонарик ярко загорится
Осветит путь мне в темноте
Поможет мне не заблудиться.
Фонарь ношу с собой везде.
Хорошо, что в Новый Год
Хлопушки хлопает народ
От этого весело всем
Хлопушек не боюсь я совсем.
Цыпленок цепкой лапкой
Копается в земле.
Червячков находит
На радость курице.
Мне целый час читала мама
Чудесный сказочный рассказ
Хочу услышать все сначала,
Но спать пора. Уж поздний час.
Бабушка связала шарф.
Мягкий он и теплый.
Из пушистых ниток шарф.
В нём я не замерзну.
Щука плещется в реке
Дразнит рыбака.
Щуку не поймать ему.
Щука не глупа.
Твердый знак нужно запомнить.
Он поможет разделить
Буквы в слове «съел»,
И «съехал», чтобы смысл сохранить.
Мягкий знак любимый всеми
Сладеньким нас угостит.
«Паинька» про нас он скажет.
Лаской сердце нам смягчит.
В лес ходил я в это лето
И обиделся на эхо.
Повторяло все слова…
Очень глупая игра.
Юный юнга на борту
Драил шваброй палубу.
Корабль шел курсом на юг.
Растут там пальмы, и бамбук.
Якорь нужен кораблю,
Когда находится в порту.
Поднимают якоря,
Уходят в дальние края.
Соколова Елена Геннадьевна 1963 год рождения
С Петербург
Шлиссельбургский пр., д 17, к. 2, кв. 107.
Телефон: 89216458607; 7071992.
АЗБУКА
Все буковки от «А» до «Я»
Называют «Азбука».
Чтобы правильно читать,
Буквы эти нужно знать.
Обожаю букву «А» -
В Арке перекладинка.
Нарисую эту «Арку»,
Получу Арбуз я сладкий.
Буква «Б» найдет Ботинок,
Подарит Берег моряку,
А художнику в картину –
Краску неба – Бирюзу.
Ветер в проводах гудит,
Выходить нам не велит.
Вот ему от нас ответ:
Воротник поднимем вверх.
Глину мял и разминал
Лучший в городе гончар.
Скоро глиняный кувшин
Привезут нам в магазин.
Дом, дрова и двор в деревне
Нам подарит буква «Д».
Дружбу, дождик и дорогу
К дорогому дедушке.
Едет Дед Мороз на праздник
Ель в подарок нам везет
Еле - еле в дом втащили.
Ель - под самый потолок!
Ёлки ветками в иголках
Машут дружно ёжику.
Ёж на спинке на иголках (из иголок)
Тащит гриб под ёлочку.
Жадно жаба мух ловила
Липким - липким языком.
Но жука увидела.
И поскакала за жуком.
Знают все, что зайка белый
Только снежною зимой.
А весной и летом – серый.
Умный заинька какой!
Игры в мячик любят все
Взрослые и дети.
Играют им даже в воде
Все люди на планете.
Йод в каждой аптечке
Нужен обязательно.
Йодом доктор смажет
Коленку вокруг ссадины.
Ключ от дома не теряй.
В карман подальше убирай.
Карман на кнопку застегни
И тогда гулять беги.
Луч согреет лепесток
Расцветет яркий цветок.
Летом все вокруг красиво.
Даже жгучая крапива.
Море, музыку и мир,
Мне подарила мама.
Буду слушаться её.
Не буду я упряма.
После ночи день настанет,
Неба синь подарит нам.
Нас с тобой от сна пробудит
Навстречу новым чудесам.
Орех держала в лапках белка
Очень вкусный и большой.
В орешнике орехов много
Хватит всем. И нам с тобой!
По весне на ветках почки
Расцветают в листики.
Просыпается природа
Прилетают птички.
Рокот самолета слышу
Летчику рукой машу:
- Пролетай над нами чаще!-
Летчика я попрошу.
Сколько семечек подсолнух
На макушке поместил!
Это он созрел под солнцем
Всех на свете угостил.
Только тронь, толкни тележку
И она покатится
На колесиках скрипучих
Трудится, старается.
Улетел трудяга шмель
В улей на ночь спрятался.
Над цветками целый день
Он жужжал старательно.
Фонарик ярко загорится
Осветит путь мне в темноте
Поможет мне не заблудиться.
Фонарь ношу с собой везде.
Хорошо, что в Новый Год
Хлопушки хлопает народ
От этого весело всем
Хлопушек не боюсь я совсем.
Цыпленок цепкой лапкой
Копается в земле.
Червячков находит
На радость курице.
Мне целый час читала мама
Чудесный сказочный рассказ
Хочу услышать все сначала,
Но спать пора. Уж поздний час.
Бабушка связала шарф.
Мягкий он и теплый.
Из пушистых ниток шарф.
В нём я не замерзну.
Щука плещется в реке
Дразнит рыбака.
Щуку не поймать ему.
Щука не глупа.
Твердый знак нужно запомнить.
Он поможет разделить
Буквы в слове «съел»,
И «съехал», чтобы смысл сохранить.
Мягкий знак любимый всеми
Сладеньким нас угостит.
«Паинька» про нас он скажет.
Лаской сердце нам смягчит.
В лес ходил я в это лето
И обиделся на эхо.
Повторяло все слова…
Очень глупая игра.
Юный юнга на борту
Драил шваброй палубу.
Корабль шел курсом на юг.
Растут там пальмы, и бамбук.
Якорь нужен кораблю,
Когда находится в порту.
Поднимают якоря,
Уходят в дальние края.