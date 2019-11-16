__amir_web__

Амир Умар __amir_web__

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаю свою работу в срок и качественно!

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен! Работаю без предоплату и с безопасным сделкам.

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше и всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность,
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка,
  • Адаптивная верстка,
  • Responsive,
  • Bootstrap 3,4
  • Flexbox,
  • Parallax scrolling,
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Реализация pixel perfect.
  • Backend: CMS Wordpress
Мои контакты:

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/amir_web_developer

Facebook: https://www.facebook.com/amir.web.dev