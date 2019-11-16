Делаю свою работу в срок и качественно!

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен! Работаю без предоплату и с безопасным сделкам.

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше и всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность,

Блочная фиксированная / резиновая верстка,

Адаптивная верстка,

Responsive,

Bootstrap 3,4

Flexbox,

Parallax scrolling,

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Реализация pixel perfect.

Backend: CMS Wordpress

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/amir_web_developer

Facebook: https://www.facebook.com/amir.web.dev