Делаю свою работу в срок и качественно!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен! Работаю без предоплату и с безопасным сделкам.
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше и всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность,
- Блочная фиксированная / резиновая верстка,
- Адаптивная верстка,
- Responsive,
- Bootstrap 3,4
- Flexbox,
- Parallax scrolling,
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Реализация pixel perfect.
- Backend: CMS Wordpress
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/amir_web_developer
Facebook: https://www.facebook.com/amir.web.dev