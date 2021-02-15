__kim_yulia__

Резюме (частичная занятость, гибкий график)

Ким Юлия

Дата рождения: 27 мая 1977 год

Опыт работы

инженер сети, связи и систем коммутаций ОАО «Кыргызтелеком»

с декабря 2011 года по настоящее время

секретарь/ телефонист ОАО «Кыргызтелеком»

с мая 2010 года по декабрь 2011 года

специалист в отделе продаж ОАО «Кыргызтелеком»

с сентября 2007 года по май 2010 года

после успешного окончания КНТУ имени И. Раззакова

телефонист ОАО «Кыргызтелеком»

с июля 1995 года по сентябрь 2007года

была принята на работу после отличного окончания ПТУ № 98

Дополнительная информация

Я ответственная, пунктуальная.

К работе отношусь с максимальной отдачей.

Без вредных привычек.