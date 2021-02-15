__kim_yulia__

Резюме (частичная занятость, гибкий график)
Ким Юлия
Дата рождения: 27 мая 1977 год
Опыт работы
инженер сети, связи и систем коммутаций ОАО «Кыргызтелеком»
с декабря 2011 года по настоящее время
секретарь/ телефонист ОАО «Кыргызтелеком»
с мая 2010 года по декабрь 2011 года
специалист в отделе продаж ОАО «Кыргызтелеком»
с сентября 2007 года по май 2010 года
после успешного окончания КНТУ имени И. Раззакова
телефонист ОАО «Кыргызтелеком»
с июля 1995 года по сентябрь 2007года
была принята на работу после отличного окончания ПТУ № 98
Дополнительная информация
Я ответственная, пунктуальная.
К работе отношусь с максимальной отдачей.
Без вредных привычек.