Делаю удобный и красивый дизайн сайта на совесть. Люблю то чем занимаюсь и вас люблю 😄

Привет, у меня ты обретешь счастье- потому что получишь то что хотел и даже лучше. Гарантирую что буду с вами даже после оплаты проекта и если что- то будет не так, доработаю без вопросов.) Делаю удобный пользовательский интерфейс и очень приятный дизайн. Готова приступить в любое время. Пишите, звоните.

@__missinna__ Instagram

Ну что и немного про меня. Меня зовут Инна, я живу, учусь,играю на скрипке и рисую, вообщем развиваюсь всесторонне. Сейчас в процессе создания своего портфолио. Я очень старательная в том что делаю.