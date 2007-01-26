Яскраві та якісні презентаціїї на будь-який смак. Розробка дизайну сайта, адміністрування сторінок.

Привіт. Мене звуть Софія. Я роблю яскраві та якісні презентації на будь-який смак та тему. Можу розробити дизайн для ваих сайтв. Також займаюсь написанням текстів, адміністрування сторінок, просування в соц.мережах. Чекаю ваших повідомлень. Буду рада процювати саме з тобою??

Мій телеграм: https://t.me/sonick26

Мій інстаграм: https://instagram.com/_sofia26_?igshid=NmE0MzVhZDY=

Мій номер телефону: +380994726550