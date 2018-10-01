__volkovalina__

• Опыт работы :

10.2018-04.2019

Удаленный персональный ассистент

Обязанности : Travel - поддержка (покупка билетов, бронирование отелей, решение всех вопросов по поездке, круглосуточная поддержка), ведение личного почтового ящика и проверка сообщений в социальных сетях, написание текстов для постов в социальных сетях, планирование встреч, выполнение личных поручений;

• Профессиональные навыки

1. Администрирование;

2. Высокая скорость печати;

3. Письменный и устный перевод;

4. Грамотный устный и письменный русский язык.

• Личные качества, которые могут помочь в работе

1. Ответственность;

2. Пунктуальность;

3. Быстрая обучаемость;

4. Самоорганизация и целеустремлённость;

5. Честность;

• Иностранные языки

1. Знание английского языка на уровне B1-B2.