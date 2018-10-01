__volkovalina__

• Опыт работы :
10.2018-04.2019
Удаленный персональный ассистент
Обязанности : Travel - поддержка (покупка билетов, бронирование отелей, решение всех вопросов по поездке, круглосуточная поддержка), ведение личного почтового ящика и проверка сообщений в социальных сетях, написание текстов для постов в социальных сетях, планирование встреч, выполнение личных поручений;
• Профессиональные навыки
1. Администрирование;
2. Высокая скорость печати;
3. Письменный и устный перевод;
4. Грамотный устный и письменный русский язык.
• Личные качества, которые могут помочь в работе
1. Ответственность;
2. Пунктуальность;
3. Быстрая обучаемость;
4. Самоорганизация и целеустремлённость;
5. Честность;
• Иностранные языки
1. Знание английского языка на уровне B1-B2.