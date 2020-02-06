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Нам мир увидеть довелось
Холодным, грязным и продажным.
Так в жизни нашей повелось, что друг становится неважным.
Он в самый трудный земной час,как дьявол над душой изгнанной,
То к небесам возносит нас,-то к адской бездне первозданной.
Обид не стоит нам держать..
Ведь все идем дорогой длинной.И только Бог мог бы сказать
насколько мы пред ним невинны.
Страшней всего , в тяжелый миг..
В час наважденья, боли, смуты..
Когда внезапный страх настиг,.
И ищем от него приюта..,
-укрыться под крыло родных,
забыть невзгоды и печали..
Перед тобой стена .. глухих!!
Как мы друг другу ими стали?!
И все же мир не так уж плох.
Нам жить как минимум пол века.
.Поможет нам, как прежде, Бог..
Рукой простого человека.