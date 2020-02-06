пишу, редактирую стихи, тексты

Напишу стихи, рекламу, поздравление, текст песни на заказ

Нам мир увидеть довелось

Холодным, грязным и продажным.

Так в жизни нашей повелось, что друг становится неважным.

Он в самый трудный земной час,как дьявол над душой изгнанной,

То к небесам возносит нас,-то к адской бездне первозданной.

Обид не стоит нам держать..

Ведь все идем дорогой длинной.И только Бог мог бы сказать

насколько мы пред ним невинны.

Страшней всего , в тяжелый миг..

В час наважденья, боли, смуты..

Когда внезапный страх настиг,.

И ищем от него приюта..,

-укрыться под крыло родных,

забыть невзгоды и печали..

Перед тобой стена .. глухих!!

Как мы друг другу ими стали?!

И все же мир не так уж плох.

Нам жить как минимум пол века.

.Поможет нам, как прежде, Бог..

Рукой простого человека.