Пока начинающий копирайтер с большими амбициями и непреодолимым желанием постигать новые вершины и многому обучаться.

Для начала могу перепечатывать и редактировать тексты по чужому ТЗ. Так же смогу не только делать текст, но и увеличивать продажи товаров, услуг с его помощью. Но так как я новичок и всего лишь учусь - сразу строго не судите. Всё будет и со временем я отработаю и усовершенствую свои навыки)

Занимаюсь перепечаткой с аудио/видео формата, с рукописных форматов, с изображений и документов.