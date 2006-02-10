_anna_

Гость _anna_

 
40 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Опыт программирования и создания сайтов: 3 года

Качественное изготовление сайтов, с использованием современных технологий.

Снабженных, по желанию заказчика, системой администрирования.

Создание удобного для пользователя интерфейса сайта (usability), составление граммотного проекта сайта.

Написание технического задания на основе ГОСТа.

Корректная верстка, проверенная W3C Walidater.

Работа по договору (без НДС).

Также: великолепное владение DHTML.

Написание HTA приложений

Грамотная верстка

Написание PHP-скриптов

Написание JavaScript-скриптов

Создание проекта сайта

Коррекция структуры сайта и оптимизация удобства пользования

PHPJavascript