Опыт программирования и создания сайтов: 3 года
Качественное изготовление сайтов, с использованием современных технологий.
Снабженных, по желанию заказчика, системой администрирования.
Создание удобного для пользователя интерфейса сайта (usability), составление граммотного проекта сайта.
Написание технического задания на основе ГОСТа.
Корректная верстка, проверенная W3C Walidater.
Работа по договору (без НДС).
Также: великолепное владение DHTML.
Написание HTA приложений
Грамотная верстка
Написание PHP-скриптов
Написание JavaScript-скриптов
Создание проекта сайта
Коррекция структуры сайта и оптимизация удобства пользования
Действие аккаунта приостановлено!