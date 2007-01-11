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Анна Акинова
_annaaki_
_annaaki_
18 лет
2 года на
фриланс
-бирже
Была
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Дизайн для сайта-презентации сыворотки The Ordinary
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Дизайн лендинга для маркетингового агенства(тестовое задание)
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Дизайн сайта-презентации для радио Braun 25
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Редизайн сайта найк с использованием нейросетей
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