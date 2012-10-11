Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
11 лет назад
Работой Анны более чем довольна. Видно, что к процессу написания постов подходит с интересом и инициативой. Сразу без каких-либо уточнений включалась в суть задачи и выполняет ее на очень высоком уровне. Буду продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Очень приятная в общении девушка! Оплата без задержек, спасибо!
$15
10 баллов
11 лет назад
Аня просто умница! Легко подстраивается под нужды клиента и делает все от души. Сделала огромный объем работы, проявила фантазию и инициативу! Качество, творческий подход, приятно работать! Побольше бы таких исполнителей. Аня, огромное спасибо! )
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с таким человеком, который знает, чего хочет. Задание изложено четко, доступно - все понятно. Работа шла на легке и с большим удовольствием. Владимир всегда на связи и отвечал на любые вопросы. Быстрая оплата,надежный человек . Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество))