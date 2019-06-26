_berendeyd_

Ищете того, кто выполнит Ваше задание быстро и качественно? Поздравляю, Вы его нашли.

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Отретуширую Ваше фото.

Удалю все кожные недостатки: акне, морщины, шрамы, рубцы, лишние волосы, синяки, черные точки.

Выровняю тон кожи, придам ей гладкость, избавлю от пор.

Придам глазам выразительности, яркости, насыщенности.

Подрисую брови, ресницы, стрелки.

Выровняю контур губ, подбородка, овала лица, носа.

Сделаю цветокоррекцию Вашего фото.

Выровняю баланс белого, насыщенности, красочности и сочности.

Выровняю экспозицию, тени, блики, светлые и темные места.

Сделаю акцент на главный объект фотографии.

В зависимости от Ваших пожеланий подберу к фотографии несколько пресетов.

НАПИШУ ТО,ЧТО ВЫ ХОТИТЕ

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