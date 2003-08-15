_captain_daniel_

Данил _captain_daniel_

 
20 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Мне всегда было интереснее привлекать внимание к странице, чем к себе (Рут Энсел)

👋 Привет. Рад тебя видеть!

Меня зовут Данил и я Junior Front-End developer. Мне 18 лет, учусь на 2 курсе. Честно говоря, мне надоело сидеть и слушать, ожидая пока в университете научать чему то интересному. Поэтому, я решил, обучаться самостоятельно. Изучал Front-End по статьям, а также видеороликам из интернета.

     Статьи:

          https://metanit.com

          https://learn.javascript.ru

          https://html5book.ru

     You-tube каналы:

          https://www.youtube.com/c/FreelancerLifeStyle

          https://www.youtube.com/c/TraversyMedia

          https://www.youtube.com/c/codeSTACKr

Мои умения и навыки:

  • Знания / HTML / CSS / JS / JQuery / React.
  • FlexBox / Grid.
  • GULP / SASS.
  • Адаптивная верстка
  • Использую методологию БЭМ.

Мои Качества:

  • Довожу работу до конца.
  • Полностью погружаюсь в работу.
HTMLCSSReactjQuerySASSGulp