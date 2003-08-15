_captain_daniel_

Мне всегда было интереснее привлекать внимание к странице, чем к себе (Рут Энсел)
👋 Привет. Рад тебя видеть!
Меня зовут Данил и я Junior Front-End developer. Мне 18 лет, учусь на 2 курсе. Честно говоря, мне надоело сидеть и слушать, ожидая пока в университете научать чему то интересному. Поэтому, я решил, обучаться самостоятельно. Изучал Front-End по статьям, а также видеороликам из интернета.
Статьи:
You-tube каналы:
https://www.youtube.com/c/FreelancerLifeStyle
https://www.youtube.com/c/TraversyMedia
https://www.youtube.com/c/codeSTACKr
Мои умения и навыки:
- Знания / HTML / CSS / JS / JQuery / React.
- FlexBox / Grid.
- GULP / SASS.
- Адаптивная верстка
- Использую методологию БЭМ.
Мои Качества:
- Довожу работу до конца.
- Полностью погружаюсь в работу.