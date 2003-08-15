_captain_daniel_

Мне всегда было интереснее привлекать внимание к странице, чем к себе (Рут Энсел)

👋 Привет. Рад тебя видеть!

Меня зовут Данил и я Junior Front-End developer. Мне 18 лет, учусь на 2 курсе. Честно говоря, мне надоело сидеть и слушать, ожидая пока в университете научать чему то интересному. Поэтому, я решил, обучаться самостоятельно. Изучал Front-End по статьям, а также видеороликам из интернета.

Статьи:

https://metanit.com

https://learn.javascript.ru

https://html5book.ru

You-tube каналы:

https://www.youtube.com/c/FreelancerLifeStyle

https://www.youtube.com/c/TraversyMedia

https://www.youtube.com/c/codeSTACKr

Мои умения и навыки:

Знания / HTML / CSS / JS / JQuery / React.

FlexBox / Grid.

GULP / SASS.

Адаптивная верстка

Использую методологию БЭМ.

Мои Качества: