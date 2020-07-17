_check_

Роман _check_

 
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
c#, c++, php, sql, unity программист

C#, c++, php, sql, unity программист. 

Причины, чтобы нанять меня:

  • Я соблюдаю все сроки.
  • Качественно выполняю работы.
  • Отвечу в любую минуту.
  • С уважением отношусь к Вам и вашему проекту.

Что я могу:

  • PHP/HTML/CSS/JS/SQL
  • Базы данных PMA (PhpMyAdmin)
  • Верстка PSD
  • CSS/JS animation
  • Адаптивность сайтов
  • C#/CPP(C++)
  • Создание игр любой сложности (Unity).

Способы оплаты:

  • Перевод на карту Сбербанк
  • PayPal
  • Qiwi

Время работы:

7.00 - 17.00 МСК

Kонтактная информация:

[email protected] | E-mail

.1#2951 | Discord

PHPHTMLCSSUnity