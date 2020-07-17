c#, c++, php, sql, unity программист
C#, c++, php, sql, unity программист.
Причины, чтобы нанять меня:
- Я соблюдаю все сроки.
- Качественно выполняю работы.
- Отвечу в любую минуту.
- С уважением отношусь к Вам и вашему проекту.
Что я могу:
- PHP/HTML/CSS/JS/SQL
- Базы данных PMA (PhpMyAdmin)
- Верстка PSD
- CSS/JS animation
- Адаптивность сайтов
- C#/CPP(C++)
- Создание игр любой сложности (Unity).
Способы оплаты:
- Перевод на карту Сбербанк
- PayPal
- Qiwi
Время работы:
7.00 - 17.00 МСК
Kонтактная информация:
[email protected] | E-mail
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