_darya_tulyakova

Копирайтер, рерайтер, контент менеджер
Доброго времени суток, меня зовут Дарья.
Я работаю контент менеджером в автомобильной компании. За счёт этого умею писать посты и составлять контент план.
Также занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, пишу продающие/коммерческие тексты, статьи, посты.
•К работе отношусь ответственно.
•Пишу грамотно.
•Сдаю работу в срок.
•Все работы на 100% уникальны.
В этой сфере я относительно недавно, но достаточно много знаю о копирайтинге, дополнительно изучаю профессию таргетолога.
В качестве портфолио к меня есть 100 написанных мною постов. На такие темы как: бизнес, строительство, смм, мотивационные посты и лайф стайл.