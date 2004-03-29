_darya_tulyakova

Копирайтер, рерайтер, контент менеджер

Доброго времени суток, меня зовут Дарья.

Я работаю контент менеджером в автомобильной компании. За счёт этого умею писать посты и составлять контент план.

Также занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, пишу продающие/коммерческие тексты, статьи, посты.

•К работе отношусь ответственно.

•Пишу грамотно.

•Сдаю работу в срок.

•Все работы на 100% уникальны.

В этой сфере я относительно недавно, но достаточно много знаю о копирайтинге, дополнительно изучаю профессию таргетолога.

В качестве портфолио к меня есть 100 написанных мною постов. На такие темы как: бизнес, строительство, смм, мотивационные посты и лайф стайл.