_ds_graphicdesig

Графический дизайнер с образованием в сфере рекламы и PR

Рада приветствовать Вас в моем профиле

Я дипломированный специалист в сфере рекламы и дизайна. Знаю, как сделать продающий дизайн, умею найти подход к разным сегментам целевой аудитории разбираюсь в психологии покупателя. Кроме того, обладаю чувством стиля, поддерживаю современные тенденции в дизайне, люблю эксперименты и смелые решения.

Моя специализация:

полиграфия

наружная реклама

фирменный стиль

логотипы

баннеры

оформление страниц в социальных сетях

оформление презентаций