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Дария _ds_graphicdesig

 
27 летУкраина/Сумы
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер с образованием в сфере рекламы и PR

Рада приветствовать Вас в моем профиле

Я дипломированный специалист в сфере рекламы и дизайна. Знаю, как сделать продающий дизайн, умею найти подход к разным сегментам целевой аудитории разбираюсь в психологии покупателя. Кроме того, обладаю чувством стиля, поддерживаю современные тенденции в дизайне, люблю эксперименты и смелые решения.

Моя специализация:

  • полиграфия
  • наружная реклама
  • фирменный стиль
  • логотипы
  • баннеры
  • оформление страниц в социальных сетях
  • оформление презентаций
Работаю в программах:
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Affinity Designer
  • Рисую на графическом планшете Parblo
IllustratorPhotoshop