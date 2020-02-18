_ds_graphicdesig

Графический дизайнер с образованием в сфере рекламы и PR
Рада приветствовать Вас в моем профиле
Я дипломированный специалист в сфере рекламы и дизайна. Знаю, как сделать продающий дизайн, умею найти подход к разным сегментам целевой аудитории разбираюсь в психологии покупателя. Кроме того, обладаю чувством стиля, поддерживаю современные тенденции в дизайне, люблю эксперименты и смелые решения.
Моя специализация:
- полиграфия
- наружная реклама
- фирменный стиль
- логотипы
- баннеры
- оформление страниц в социальных сетях
- оформление презентаций
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Affinity Designer
- Рисую на графическом планшете Parblo