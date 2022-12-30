_elizaveta_19

Видеомонтажер

C 2014 года занимаюсь монтажом роликов на YouTube каналы (собственные каналы, знакома с полным цикло производства ролика: подготовка кадра, выставление света, настройка камеры, съемка, нахождение в кадре, монтаж, настройка, рендеринг, оптимизация под поисковые запросы).Монтаж осуществляю в программе Vegas Pro.Освоены профессиональные навыки:- нарезка, кадрирование, склейка видеофрагментов- наложение эффектов и переходов- цветокор- работа с плагинами- работа со звуком (нормализация уровня громкости фрагментов, приведение к общему уровню, наложение эффектов, не сложная чистка звука, синхронизация, наложение)- создание простой 2D и 3D анимации- работа с футажами- настройка форматаСрок выполнения монтажа одного ролика 1-5 дней в зависимости от сложности.Так же обладаю личностными навыками:- ответственность- исполнительность- коммуникабельность- умение решать нестандартные задачи- дисциплинированность- стрессоустойчивость- быстрая обучаемости