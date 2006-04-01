_exception

Сведения о трудовой деятельности:

04/2006 - нв Эврика www.eureca.ru

java - разработчик

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01/2006 - 03/2006 Dataart www.DataArt.ru

java - разработчик

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04/2005 –12/2005 Борменталь - разработка ПО на заказ

программист

общение с клиентами

разработка программного обеспечения

развитие компании

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08/2004 - 01/2005 Информационно рекламное агентство Инфосервис - реклама

web-программист

разработка и продвижение сайтов компании

sport.info3.ru

mobile.info3.ru

info3.ru

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01/2003 - 08/2004 сеть Студгородка - некоммерческие проекты по развитию сети

программист

помощь пользователям сети,

написание и разработка поисковых систем

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Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением:

Администратор Windows систем

Опытный пользователь Unix систем

Знание офисных пакетов:

Microsoft Office, Open Office

Знание графических пакетов:

Photoshop, 3D studio max

Знание:

Java (1 год Знание пакетов jdbc, cglib, jsp/servlets, struts), C/C++ (2 года), Delphi (4 года), HTML(6 лет), JavaScript(6 лет), Perl(3 года), PHP(3 года), MySQL(3 года)

CVS, Microsoft VSS