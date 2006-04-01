Валерий Кончин _exception_exception
Сведения о трудовой деятельности:
04/2006 - нв Эврика www.eureca.ru
java - разработчик
________________________________________
01/2006 - 03/2006 Dataart www.DataArt.ru
java - разработчик
________________________________________
04/2005 –12/2005 Борменталь - разработка ПО на заказ
программист
общение с клиентами
разработка программного обеспечения
развитие компании
________________________________________
08/2004 - 01/2005 Информационно рекламное агентство Инфосервис - реклама
web-программист
разработка и продвижение сайтов компании
________________________________________
01/2003 - 08/2004 сеть Студгородка - некоммерческие проекты по развитию сети
программист
помощь пользователям сети,
написание и разработка поисковых систем
________________________________________
Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением:
Администратор Windows систем
Опытный пользователь Unix систем
Знание офисных пакетов:
Microsoft Office, Open Office
Знание графических пакетов:
Photoshop, 3D studio max
Знание:
Java (1 год Знание пакетов jdbc, cglib, jsp/servlets, struts), C/C++ (2 года), Delphi (4 года), HTML(6 лет), JavaScript(6 лет), Perl(3 года), PHP(3 года), MySQL(3 года)
CVS, Microsoft VSS