_faradanser_

• разработка логотипов • разработка баннеров • видеомонтаж / видеодизайн • анимация • рекламные креативы •

Работаю с фото, видео и графикой. Монтаж коротких форм и полноценных программ. Монтаж многокамерной съемки. Цветокоррекция. Tracking, Keying, Cleanup. Motion design, motion graphics. Создание stop motion роликов.

Монтирую рекламные ролики для соц.сетей. Intro / Promo / ролики до 5 мин. на YouTube. Формат видео / анимация. Рассматриваю варианты любой сложности. Могу трезво оценить свои силы и если берусь выполнить задание, то это будет сделано качественно, в срок, и чтобы после сотрудничества у вас появилось желание его повторить и сделать его на постоянной основе)