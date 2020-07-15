Дорогу молодежи!!

Молодой и полный креативных идей парень. Два раза участник чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkills Russia". Имеется диплом за 2 место в компетенции "Графический дизайн",а также медаль за 2 место.

Помогу разработать логотип,дизайн сайта,верстки,буклеты,визитки и тд.....

По всем вопросам обращаться по электронной почте : [email protected]

соц сети: в VK- https://vk.com/id329792106

: инстаграмм _fd__04_