Дизайнер, который сделает твою жизнь лучше
Привет! Ты давно хотел сделать сайт для своего бизнеса? Создать уникальный бренд или крутой инфопродукт?
Тогда ты точно по адресу!
Помогу создать индивидуальный, узнаваемый, а главное продающий дизайн для твоего будущего продукта!
✅ Лендинг
✅ Многостраничный сайт
✅ Сайт-визитка
✅ Корпоративный сайт
✅ Интернет-магазин
А также решу проблему с поиском графического дизайнера для создания крутого логотипа, инфопроукта, иллюстраций и многого другого!
А самое главное, качественно и по приятной цене!
Владею следующими программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma
Создание сайтов с 0 только на Figma!
Действие аккаунта приостановлено!