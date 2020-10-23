_helga_k

Ольга _helga_k

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер, который сделает твою жизнь лучше

Привет! Ты давно хотел сделать сайт для своего бизнеса? Создать уникальный бренд или крутой инфопродукт?

Тогда ты точно по адресу!

Помогу создать индивидуальный, узнаваемый, а главное продающий дизайн для твоего будущего продукта!

✅ Лендинг

✅ Многостраничный сайт

✅ Сайт-визитка

✅ Корпоративный сайт

✅ Интернет-магазин

А также решу проблему с поиском графического дизайнера для создания крутого логотипа, инфопроукта, иллюстраций и многого другого! 

А самое главное, качественно и по приятной цене!

Владею следующими программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma

Создание сайтов с 0 только на Figma!