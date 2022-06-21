🦾Моя цель - создать уникольнейший вебсайт в мире!😎

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👋Привет!

Меня зовут Диёрбек! Я Front-End разработчик сайтов! У меня 5-летний опыт по разрабокой сайтов. По мимо моей карьеры Я встречал сотни людей которые любили другие сайты, а после моего работы они всегда были рады и будут! Я каждый день регулярно максимально упортно делаю свою работу! Вы не можете спать после заказа потому что Я делаю всё быстро и эффектвно! Да-да вы не ослышались!

﻿ 📞Общение со звуком!

Общаюсь со своими клиентами :

Telegram : diyorbek_

﻿﻿Работаю по предоплате : 30%!

Для многих фрилансеров это мотивация!

﻿﻿Верну Аванс!

Если вы передумали и хотите деньги обратно, то Я верну, не беспокоетесь!

﻿Оплата :

Можете оплатить на QIWI кошелёк, Payeer, WebMoney или на банковскую карту!