Диёрбек Абдималиков _helpyou__helpyou_
25 летУзбекистан/Карши
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
🦾Моя цель - создать уникольнейший вебсайт в мире!😎
👋Привет!
Меня зовут Диёрбек! Я Front-End разработчик сайтов! У меня 5-летний опыт по разрабокой сайтов. По мимо моей карьеры Я встречал сотни людей которые любили другие сайты, а после моего работы они всегда были рады и будут! Я каждый день регулярно максимально упортно делаю свою работу! Вы не можете спать после заказа потому что Я делаю всё быстро и эффектвно! Да-да вы не ослышались!
📞Общение со звуком!
Общаюсь со своими клиентами :
Telegram : diyorbek_
Работаю по предоплате : 30%!
Для многих фрилансеров это мотивация!
Верну Аванс!
Если вы передумали и хотите деньги обратно, то Я верну, не беспокоетесь!
Оплата :
Можете оплатить на QIWI кошелёк, Payeer, WebMoney или на банковскую карту!