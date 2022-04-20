_ianna_

Иванна Стащук _ianna_

 
21 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Продвижение сайтов в Instagram/Facebook, Таргетолог, SMM,Сторисмейкер

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Таргетологиня)

-->Умею создавать качественные визуалы/сторисы/макеты для объявлений/креативы

-->Настраиваю таргет и веду полный анализ рекламной кампании до конца.

Обязанности или что буду делать когда возьмусь за вас) :

  • -заполнение заказчиком брифа(чтобы мне как исполнителю понимать и быть в курсе о чём продукт/услуга)
  • -анализ посадочной страницы
  • -технические настройки ( Instagram/Facebook )
  • -советы по изменению чего-то(в случае недоработок)
  • -подготовка к настройке ( создание креативов (7-10 шт.), написание набросков текста/заголовков/цепляющих фраз
  • -подбор и анализ конкурентов
  • -создание MindMap(Meister)
  • -анализ аудитории/разбивка на сегменты
  • -уменьшение цены клика за счёт правильно подобраной ЦА
  • -запуск рекламы
  • -полная связь с заказчиком на протяжении всей рекламной кампании
  • -по окончанию предоставляю весь анализ/статистику/отчёт по категориям
  • - полная работа сайта с НУЛЯ(если есть такое)
  • -услуги СММ(ниже перечисляю) и если есть в этом потребность
  • -замена шапки профиля/контента/хештегов/продвижения/актуальных
  • -создание креативных видео/макетов/обьявлений
  • - ТАРГЕТ на клиентов конкурентов
  • - ретаргет на заинтересованных клиентов
  • -разбираю по категориям весь сигмент ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ