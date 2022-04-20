Продвижение сайтов в Instagram/Facebook, Таргетолог, SMM,Сторисмейкер
Таргетологиня)
-->Умею создавать качественные визуалы/сторисы/макеты для объявлений/креативы
-->Настраиваю таргет и веду полный анализ рекламной кампании до конца.
Обязанности или что буду делать когда возьмусь за вас) :
- -заполнение заказчиком брифа(чтобы мне как исполнителю понимать и быть в курсе о чём продукт/услуга)
- -анализ посадочной страницы
- -технические настройки ( Instagram/Facebook )
- -советы по изменению чего-то(в случае недоработок)
- -подготовка к настройке ( создание креативов (7-10 шт.), написание набросков текста/заголовков/цепляющих фраз
- -подбор и анализ конкурентов
- -создание MindMap(Meister)
- -анализ аудитории/разбивка на сегменты
- -уменьшение цены клика за счёт правильно подобраной ЦА
- -запуск рекламы
- -полная связь с заказчиком на протяжении всей рекламной кампании
- -по окончанию предоставляю весь анализ/статистику/отчёт по категориям
- - полная работа сайта с НУЛЯ(если есть такое)
- -услуги СММ(ниже перечисляю) и если есть в этом потребность
- -замена шапки профиля/контента/хештегов/продвижения/актуальных
- -создание креативных видео/макетов/обьявлений
- - ТАРГЕТ на клиентов конкурентов
- - ретаргет на заинтересованных клиентов
- -разбираю по категориям весь сигмент ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ