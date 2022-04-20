Продвижение сайтов в Instagram/Facebook, Таргетолог, SMM,Сторисмейкер

﻿ Таргетологиня)

-->Умею создавать качественные визуалы/сторисы/макеты для объявлений/креативы

-->Настраиваю таргет и веду полный анализ рекламной кампании до конца.

Обязанности или что буду делать когда возьмусь за вас) :