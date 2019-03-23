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Илья Пронин
_ilya
_ilya
35 лет
Украина
/
Одесса
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Качественная растровая‚ векторная и трехмерная графика
Ваш надёжный партнёр.
Портфолио
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Вёрстка брошюры
147 просмотров
Логотип для производства фруктовых соков.
158 просмотров
Логотип для мобильного приложения
168 просмотров
Визуализация собственной кухни
133 просмотра
Создание рекламной листовки
123 просмотра
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