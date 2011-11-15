_jackson81_

Денис Шведюк _jackson81_

 
32 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайнер

Опты работы в фирме цифрового дизайна И.П. Головина Е.В.

Должность: Старший дизайнер

Профессиональные навыки:

Разработка дизайна рекламных объявлений, фирменного стиля, фирменных бланков, визиток, обложек для книг, разработка буклетов, ;

Отрисовка готовых макетов в графических программах;

Подбор и обработка иллюстраций для журнала;

Составление эфирных листов на телевидении» размещение в эфир рекламы;

Работа с базами данных.

CorelDraw, Illustrator, Photoshop, основы программ: QuarkXPress 6.0 и MS Power Point, основы HTML и CSS; Internet, Outlook Express, The Bat, Word, Excel.

HTMLCSSCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио