Денис Шведюк _jackson81__jackson81_
32 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайнер
Опты работы в фирме цифрового дизайна И.П. Головина Е.В.
Должность: Старший дизайнер
Профессиональные навыки:
Разработка дизайна рекламных объявлений, фирменного стиля, фирменных бланков, визиток, обложек для книг, разработка буклетов, ;
Отрисовка готовых макетов в графических программах;
Подбор и обработка иллюстраций для журнала;
Составление эфирных листов на телевидении» размещение в эфир рекламы;
Работа с базами данных.
CorelDraw, Illustrator, Photoshop, основы программ: QuarkXPress 6.0 и MS Power Point, основы HTML и CSS; Internet, Outlook Express, The Bat, Word, Excel.
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Портфолио
- Без названия182 просмотра
- Пример ретуши114 просмотров
- Без названия117 просмотров
- Фирменный стиль357 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Без названия123 просмотра
- ЛОГОТИП131 просмотр
- АФиша135 просмотров