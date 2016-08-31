_jakedann_

Высокое качество и широкий спектр услуг!

Четыре года опыта работы в сфере фриланс.

Гарантирую уникальные методы исполнения работы для каждого.

Специализация:

2.Видео;

3.Маркетинг;

4.Работа с текстом.

Предлагаемы услуги:

2.Обработка изображении и видео;

3.Дизайн логотипов;

4.Создание рекламных роликов;

5.Написание музыки.

Используемые программы:

2.Adobe Photoshop;

3.Gimp;

4.Adobe after effects;

5.LMMS(Linux MultiMedia Studio).