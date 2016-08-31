_jakedann_

Высокое качество и широкий спектр услуг!
Четыре года опыта работы в сфере фриланс.
Гарантирую уникальные методы исполнения работы для каждого.
Специализация:1.Дизайн,графика(растровая,трёхмерная);
2.Видео;
3.Маркетинг;
4.Работа с текстом.
Предлагаемы услуги:1.Создание визиток;
2.Обработка изображении и видео;
3.Дизайн логотипов;
4.Создание рекламных роликов;
5.Написание музыки.
Используемые программы:1.Blender 3D;
2.Adobe Photoshop;
3.Gimp;
4.Adobe after effects;
5.LMMS(Linux MultiMedia Studio).
Действие аккаунта приостановлено!