_jakedann_

Дмитрий _jakedann_

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Высокое качество и широкий спектр услуг!

Четыре года опыта работы в сфере фриланс.

Гарантирую уникальные методы исполнения работы для каждого.

Специализация: 

1.Дизайн,графика(растровая,трёхмерная);

2.Видео;

3.Маркетинг;

4.Работа с текстом.

Предлагаемы услуги:

1.Создание визиток;

2.Обработка изображении и видео;

3.Дизайн логотипов;

4.Создание рекламных роликов; 

5.Написание музыки.

Используемые программы:

1.Blender 3D;

2.Adobe Photoshop;

3.Gimp;

4.Adobe after effects;

5.LMMS(Linux MultiMedia Studio).