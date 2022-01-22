_k_target_

СПЕЦИАЛИСТ ПО НАСТРОЙКЕ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЕ/SMM.
Добрый день!
Меня зовут Екатерина и я-таргетолог.
Если в Вашем аккаунте тишина, никто не покупает и Вам нужно:
- Взбодрить действующих подписчиков;
- Привлечь новых клиентов;
- Повысить прибыль;
- Увеличить количество заявок/продаж в день, то:
напишите мне и я подберу рабочие методы решения этих задач!
Со мной Вы увидите, как облегчает жизнь делегирование обязанностей по продвижению проекта!
Мои услуги:
1. Аудит аккаунта/сайта:
- Рекомендации к ведению и изменению (визуал, шапка профиля, тексты и т.д);
- Рекомендации по продвижению;
- Изменение шапки/аватара/визуала профиля (без создания новой ленты);
- Разбор текстов в постах/актуальных
- Полный анализ в конце проделанной работы с подробными рекомендациями по дальнейшему ведению профиля/сайта.
Сроки от 2 до 4 дней.
Стоимость: 1400RUS/ 50BYN/ 20$
Вы получите:
- понимание ведения аккаунта/сайта, как исправить и что делать дальше;
- примеры, стратегию по ведению профиля;
- продающие и понятные шапку/визуал/аватар/никнейм профиля;
- оптимальный вариант продвижения, исходя из проделанной работы.
2. Настройка таргетированной рекламы в Instagram/Facebook.
Длительное сотрудничество (месяц и более):
- аудит профиля/сайта;
- анализ/сегментирование целевой аудитории;
- анализ конкурентов;
- создание рекламных макетов;
- разработка стратегий, гипотез;
- запуск рекламы;
- ежедневные/еженедельные отчеты (по вашему запросу).
- дальнейшая оптимизация рекламной компании;
- разработка воронки продаж (если ее нет и она требуется Вашему проекту);
- создание чат-ботов (если они требуются для Вашего проекта)
Вы получите:
- сотрудничество со специалистом, который, в первую очередь, заинтересован в успехе продвижения проекта;
- постоянный поток новых клиентов;
- увеличение прибыли/продаж.
Стоимость: от 5000 RUS/170 BYN/70 USD + рекламный бюджет (точная стоимость зависит от ниши и проекта, напишите мне и на бесплатной консультации более точно рассчитаем стоимость).
Связаться со мной:
Email - [email protected]
Telegram: KatiZakharchenya
Телефон: +375257198669 (Мессенджеры: WhatsApp, Viber)