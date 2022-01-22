_k_target_

Таргетолог-маркетолог

СПЕЦИАЛИСТ ПО НАСТРОЙКЕ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЕ/SMM.

Добрый день!

‌Меня зовут Екатерина и я-таргетолог.

‌Если в Вашем аккаунте тишина, никто не покупает и Вам нужно:

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‌- Взбодрить действующих подписчиков;

‌- Привлечь новых клиентов;

‌- Повысить прибыль;

‌- Увеличить количество заявок/продаж в день, то:

‌напишите мне и я подберу рабочие методы решения этих задач!

‌Со мной Вы увидите, как облегчает жизнь делегирование обязанностей по продвижению проекта!

Мои услуги:

1. Аудит аккаунта/сайта:

- Рекомендации к ведению и изменению (визуал, шапка профиля, тексты и т.д);

- Рекомендации по продвижению;

- Изменение шапки/аватара/визуала профиля (без создания новой ленты);

- Разбор текстов в постах/актуальных

- Полный анализ в конце проделанной работы с подробными рекомендациями по дальнейшему ведению профиля/сайта.

Сроки от 2 до 4 дней.

Стоимость: 1400RUS/ 50BYN/ 20$

Вы получите:

- понимание ведения аккаунта/сайта, как исправить и что делать дальше;

- примеры, стратегию по ведению профиля;

- продающие и понятные шапку/визуал/аватар/никнейм профиля;

- оптимальный вариант продвижения, исходя из проделанной работы.

2. Настройка таргетированной рекламы в Instagram/Facebook.

Длительное сотрудничество (месяц и более):

- аудит профиля/сайта;

- анализ/сегментирование целевой аудитории;

- анализ конкурентов;

- создание рекламных макетов;

- разработка стратегий, гипотез;

- запуск рекламы;

- ежедневные/еженедельные отчеты (по вашему запросу).

- дальнейшая оптимизация рекламной компании;

- разработка воронки продаж (если ее нет и она требуется Вашему проекту);

- создание чат-ботов (если они требуются для Вашего проекта)

Вы получите:

- сотрудничество со специалистом, который, в первую очередь, заинтересован в успехе продвижения проекта;

- постоянный поток новых клиентов;

- увеличение прибыли/продаж.

Стоимость: от 5000 RUS/170 BYN/70 USD + рекламный бюджет (точная стоимость зависит от ниши и проекта, напишите мне и на бесплатной консультации более точно рассчитаем стоимость).

Связаться со мной:

Email - [email protected]

Telegram: KatiZakharchenya

Телефон: +375257198669 (Мессенджеры: WhatsApp, Viber)