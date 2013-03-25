Создание сайтов для бизнеса
Здравствуйте!
Меня зовут Андрей и я профессиональный дизайнер/верстальщик/имплементатор/программист. Моя основная специализация - создание интернет магазинов и сайтов-визиток "под ключ".
Также я занимаюсь:
- созданием шаблонов для CMS Joomla, WordPress, 1С-Битрикс, LiveStreet;
- версткой PSD->xHTML&CSS;
- разработкой дизайна сайтов;
- созданием фирменного стиля.
Больше 2 лет я занимаюсь разработкой и проектированием интернет-ресурсов разной сложности - от простых сайтов до многопользовательских порталов. За эти годы я накопил большой опыт создания удобных и красивых сайтов для бизнеса.
Пишите - мы всегда сможем договориться на выгодных условиях.
Сайты «под ключ»
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