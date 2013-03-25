Создание сайтов для бизнеса

Здравствуйте!

Меня зовут Андрей и я профессиональный дизайнер/верстальщик/имплементатор/программист. Моя основная специализация - создание интернет магазинов и сайтов-визиток "под ключ".

Также я занимаюсь:

- созданием шаблонов для CMS Joomla, WordPress, 1С-Битрикс, LiveStreet;

- версткой PSD->xHTML&CSS;

- разработкой дизайна сайтов;

- созданием фирменного стиля.

Больше 2 лет я занимаюсь разработкой и проектированием интернет-ресурсов разной сложности - от простых сайтов до многопользовательских порталов. За эти годы я накопил большой опыт создания удобных и красивых сайтов для бизнеса.

Пишите - мы всегда сможем договориться на выгодных условиях.

http://icomys.com

[email protected]