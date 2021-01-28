Таргетолог
Приветствую!
Меня зовут Тимур! Я - сертифицированный таргетолог. Настраиваю рекламу для Facebook и Instagram.
У вас нет подписчиков и продаж? Ваша реклама не работает или ваш рекламный кабинет заблокировали? Я тот, кто Вас спасет. Помогу вашему бизнесу привлечь подписчиков и новые заявки, а также справиться с любыми трудностями по поводу таргетированной рекламы.
В мою работу входит полная работа с рекламой:
Анализ и сегментация ЦА
Создание рекламных креативов
Выстраивание стратегии рекламы
Техническая настройка рекламы
Первая тестовая неделя для Вас будут совершенно бесплатной, за это время вы сможете убедиться в моих навыках.
Ну как Вы уже готовы начать рекламу?
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