Таргетолог

Приветствую!

Меня зовут Тимур! Я - сертифицированный таргетолог. Настраиваю рекламу для Facebook и Instagram.

У вас нет подписчиков и продаж? Ваша реклама не работает или ваш рекламный кабинет заблокировали? Я тот, кто Вас спасет. Помогу вашему бизнесу привлечь подписчиков и новые заявки, а также справиться с любыми трудностями по поводу таргетированной рекламы.

В мою работу входит полная работа с рекламой:

Анализ и сегментация ЦА

Создание рекламных креативов

Выстраивание стратегии рекламы

Техническая настройка рекламы

Первая тестовая неделя для Вас будут совершенно бесплатной, за это время вы сможете убедиться в моих навыках.

Ну как Вы уже готовы начать рекламу?