Гусак Олег
Дата рождения: 29 авг 1990 (24 года)
Регион: Харьков
Возможность переезда: Любой регион Украины
Телефон(ы): 0983249159
E-mail: [email protected]
Цель: Получение должности 3D-моделлер/аниматор,профессиональное развитие, заработок.
Опыт работы
3D дизайнер, 3D анимато
мар2015 - июл 2015 (5 мес)
Апельсиновая зебра
Промышленность и Производство
Работа удаленная
Мебельная Фабрика
3D Модельер
с08.2015 по 08.2015 (меньше месяца)
Левша, ЧП, Харьков (Промышленность,Производство)
Ювелирная фабрика
3D Дизайнер
UBC Group (http://www.beer-co.com)
Торговля оптовая / Дистрибуция /Импорт-экспорт
Дизайнер мебели
Образование
Восточно-украинский национальный университет имени Владимира Даля
(Украина,Луганск) Год окончания 2012 Специальность "Информатика". специалист.
Дополнительное образование
02 февраля 2015г. -- закончил курсы 3Ds Max -- моделирование, текстурирование "Синтагма" (г. Харьков)
26 марта 2015г. -- закончил курсы 3Ds Max --анимация, V-Ray "Синтагма". (г. Харьков).
14 сентября 2015г. -- закончил курсы Adobe Photoshop,illustrator, indesign "Спрофи".
Дополнительная информация Компьютерные навыки
Владение ПК на уровне уверенного пользователя: знание MS Office, Word, Excel, Outlook, Opera, Power Point,Access, Acrobat Reader, ABBYY FineReader. Установка, настройка ОСWindows(Win95-Win7), поддержание работоспособности. Установка прикладных программ. Быстро разбираюсь в незнакомых программах. Личныекачества
Интеллигентен, целеустремленный, способенк быстрому обучению, в работе ориентирован на результат, умею работать в команде. Характеры такие качества как ответственность, коммуникабельность,
инициативность, аккуратность, честность и порядочность.
Портфолио: http://www.coroflot.com/OLEH/portfolio
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