Гусак Олег

Дата рождения: 29 авг 1990 (24 года)

Регион: Харьков

Возможность переезда: Любой регион Украины

Телефон(ы): 0983249159

E-mail: [email protected]

Цель: Получение должности 3D-моделлер/аниматор,профессиональное развитие, заработок.

Опыт работы

3D дизайнер, 3D анимато

мар2015 - июл 2015 (5 мес)

Апельсиновая зебра

Промышленность и Производство

Работа удаленная

Мебельная Фабрика

3D Модельер

с08.2015 по 08.2015 (меньше месяца)

Левша, ЧП, Харьков (Промышленность,Производство)

Ювелирная фабрика

3D Дизайнер

UBC Group (http://www.beer-co.com)

Торговля оптовая / Дистрибуция /Импорт-экспорт

Дизайнер мебели

Образование

Восточно-украинский национальный университет имени Владимира Даля

(Украина,Луганск) Год окончания 2012 Специальность "Информатика". специалист.

Дополнительное образование

02 февраля 2015г. -- закончил курсы 3Ds Max -- моделирование, текстурирование "Синтагма" (г. Харьков)

26 марта 2015г. -- закончил курсы 3Ds Max --анимация, V-Ray "Синтагма". (г. Харьков).

14 сентября 2015г. -- закончил курсы Adobe Photoshop,illustrator, indesign "Спрофи".

Дополнительная информация Компьютерные навыки

Владение ПК на уровне уверенного пользователя: знание MS Office, Word, Excel, Outlook, Opera, Power Point,Access, Acrobat Reader, ABBYY FineReader. Установка, настройка ОСWindows(Win95-Win7), поддержание работоспособности. Установка прикладных программ. Быстро разбираюсь в незнакомых программах. Личныекачества

Интеллигентен, целеустремленный, способенк быстрому обучению, в работе ориентирован на результат, умею работать в команде. Характеры такие качества как ответственность, коммуникабельность,

инициативность, аккуратность, честность и порядочность.

Портфолио: http://www.coroflot.com/OLEH/portfolio