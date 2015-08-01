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Олег Гусак _kopyto

 
33 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

      Гусак Олег    

      Дата рождения: 29 авг 1990 (24 года)    

      Регион: Харьков    

      Возможность переезда: Любой регион Украины    

      Телефон(ы): 0983249159    

       E-mail: [email protected]     

       Цель:      Получение должности 3D-моделлер/аниматор,профессиональное развитие, заработок. 

       

       Опыт работы        

       3D дизайнер, 3D анимато      

       мар2015 - июл 2015 (5 мес)       

       Апельсиновая зебра 

       Промышленность и Производство        

       Работа удаленная         

       Мебельная Фабрика     

       

       3D Модельер   

       с08.2015 по 08.2015 (меньше месяца)

       Левша, ЧП, Харьков (Промышленность,Производство)    

       Ювелирная фабрика      

       3D Дизайнер

       UBC Group (http://www.beer-co.com)

       Торговля оптовая / Дистрибуция /Импорт-экспорт        

        Дизайнер мебели 

     

     Образование       

     Восточно-украинский национальный университет имени Владимира Даля

     (Украина,Луганск) Год окончания 2012 Специальность "Информатика". специалист. 

     Дополнительное образование

      02 февраля 2015г. -- закончил курсы 3Ds Max -- моделирование, текстурирование "Синтагма" (г. Харьков)

      26 марта 2015г. -- закончил курсы 3Ds Max --анимация, V-Ray  "Синтагма".  (г. Харьков).       

     14 сентября 2015г. -- закончил курсы Adobe Photoshop,illustrator, indesign "Спрофи".

     Дополнительная информация  Компьютерные навыки 

     Владение ПК на уровне уверенного пользователя: знание MS Office, Word, Excel, Outlook, Opera, Power                      Point,Access, Acrobat Reader, ABBYY FineReader. Установка, настройка ОСWindows(Win95-Win7), поддержание            работоспособности. Установка прикладных программ. Быстро разбираюсь в незнакомых программах.                        Личныекачества 

     Интеллигентен, целеустремленный, способенк быстрому обучению, в работе ориентирован на результат, умею          работать в команде. Характеры такие качества как ответственность, коммуникабельность,

     инициативность, аккуратность, честность и порядочность. 

     Портфолио: http://www.coroflot.com/OLEH/portfolio

InDesignIllustrator3ds MaxV-RayPhotoshop
Портфолио