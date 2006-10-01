_koroleva_

Острый слог, врезающийся в Мозг, а не в Глаз))

Образование (незаконченное высшее) 2006 – 2007 г. МПСИ психологияя психолог

2007 – по настоящее время ТюмГУ психолог

Языки Английский, читаю и могу объясняться.

Дополнительные работы-

Медсестра(3 месяца)

Косметолог(5 месяцев)

Повар - кондитер(9 месяцев)

Массажист(2 месяца)

Воспитатель(3 месяца)

Опыт работы (1-3 года) 10.2006 – по настоящее время

Контент-Менеджер

Сайтов http://7ya.com.ua/

http://artelecom.uz/

Более года качественный Копирайтинг, рерайтинг статей

на сайте - http://7ya.com.ua/

Новый копирайтинг на сайтах

http://u-la-la.ru/

Профессиональные навыки: Всязи с большим опытом различных работ, имею хороший опыт в области Копирайтинга, рерайтинга.

Также,достаточный опыт работы с контент менеджментом.

Имеется опыт работы Службой Поддержки Удаленно.