Маргарита Елецкая _koroleva__koroleva_
NaN летУзбекистан/Ташкент
17 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Острый слог, врезающийся в Мозг, а не в Глаз))
Образование (незаконченное высшее) 2006 – 2007 г. МПСИ психологияя психолог
2007 – по настоящее время ТюмГУ психолог
Языки Английский, читаю и могу объясняться.
Дополнительные работы-
Медсестра(3 месяца)
Косметолог(5 месяцев)
Повар - кондитер(9 месяцев)
Массажист(2 месяца)
Воспитатель(3 месяца)
Опыт работы (1-3 года) 10.2006 – по настоящее время
Контент-Менеджер
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Профессиональные навыки: Всязи с большим опытом различных работ, имею хороший опыт в области Копирайтинга, рерайтинга.
Также,достаточный опыт работы с контент менеджментом.
Имеется опыт работы Службой Поддержки Удаленно.