_kravcov_

Георгий Забуга _kravcov_

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение паблика/страницы Инстаграм (SMM)

   Привет, меня зовут Гоша Забуга, и я СММ специалист.Шарю в одежде) Отработал полтора года в магазине ZARA. Но понял что нужно менять свою жизнь.           Творческая и яркая натура не давала мне спокойствия на прежней работе. Так я пришёл и закончил школу Hillel.         Со мной, продвижение бизнеса в соц. сетях приведёт новых подпищиков.

Написание контент плана, оформление шапки профиля и хайлайтов, настройка и создание сочного контента, запуск таргетированной рекламы, ведение телеграмм канала и разработка стикеров. Работа с ютуба каналами.                                  Слежу за тенденциями и умею держать в руках камеру)Моя цель в жизни - сделать мир ярче! Донести людям, что нужно самовыражаться и быть, кем себя чувствуешь!   Кто сказал что жить в Розовых очках - плохо?)