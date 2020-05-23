Продвижение паблика/страницы Инстаграм (SMM)

Привет, меня зовут Гоша Забуга, и я СММ специалист.Шарю в одежде) Отработал полтора года в магазине ZARA. Но понял что нужно менять свою жизнь. Творческая и яркая натура не давала мне спокойствия на прежней работе. Так я пришёл и закончил школу Hillel. Со мной, продвижение бизнеса в соц. сетях приведёт новых подпищиков.

Написание контент плана, оформление шапки профиля и хайлайтов, настройка и создание сочного контента, запуск таргетированной рекламы, ведение телеграмм канала и разработка стикеров. Работа с ютуба каналами. Слежу за тенденциями и умею держать в руках камеру)Моя цель в жизни - сделать мир ярче! Донести людям, что нужно самовыражаться и быть, кем себя чувствуешь! Кто сказал что жить в Розовых очках - плохо?)