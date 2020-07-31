_ksanaks_

Ксения _ksanaks_

 
25 летРоссия/Омск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Литературный редактор, редактор текста, оцифровк текста
  • Я студентка политехнического университета, очное отделение, бюджет. На данный момент учёба в университете осуществляется дистанционно и я могу посвятить всё свободное время работе!
  • С русским языком я на "ты". Грамотная, много читаю. Отредактирую и оцифрую что угодно) Если потребуется, могу проявить креативность)И, что не менее важно, если вы возьмёте на работу именно меня – ваш материал будет готов в срок!