Литературный редактор, редактор текста, оцифровк текста
- Я студентка политехнического университета, очное отделение, бюджет. На данный момент учёба в университете осуществляется дистанционно и я могу посвятить всё свободное время работе!
- С русским языком я на "ты". Грамотная, много читаю. Отредактирую и оцифрую что угодно) Если потребуется, могу проявить креативность)И, что не менее важно, если вы возьмёте на работу именно меня – ваш материал будет готов в срок!
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