_lagrenova_

Не позволяю себе падать духом и, в конце концов, обязательно добиваюсь успеха!

Я всегда открыта для помощи людям. Не смотря на свой юный, казалось бы, возраст, я разбираюсь в различных сферах жизни общества. Журналистика, психология, музыка, юмор, разные истории из жизни, химия, литература, дети, преподавательская деятельность - это всё моё. Мне всегда говорили, что у меня большой талант в написании текстов на любую тематику: я быстро адаптируюсь к любому виду работы. Дай мне одно слово и я напишу тебе такой «пост» на эту тему, который точно понравится всем. Буду рада, если мне будут доверять и заказывать у меня что-либо. Я всегда стремлюсь к помощи людям.