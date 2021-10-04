🔥🔥Тебе нужен качественный дизайн, за короткие сроки с адекватным общением в придачу? Тогда тебе ко мне!
Веду крутецкий и честный блог о фрилансе и веб-дизайне - https://www.instagram.com/lednik.ju/?hl=ru
Чем я занимаюсь? Своим самым любимым делом懶
А если чуть подробнее:
Landing Page. Одностраничный сайт, обычно содержит информацию о товаре или услуге
Интернет-магазины. Любые товары и количество страниц, увеличим твою конверсию в несколько раз!
Многостраничный сайт. Сайт с 2 и более страниц, имеет сложную структуру, подходит, если у компании много сфер деятельности
Сборка на Tilda. Нет верстальщика и программиста? Не беда! Конструктор - отличная альтернатива. А благодаря уникальному дизайну твой сайт будет ни чуть не хуже!
Процесс и условия работы:
- Мы обсуждаем ТЗ ( в режиме сообщений, чтобы ничего не упустить), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 40% от суммы проекта (возможна поэтапная оплата проекта);
- Предоплата получена? Сразу же берусь за работу!;
- Создаю концепт (на этом этапе мы можем прекратить работу, если не сходимся в видинье проекта. Я возвращаю предоплату и расходимся без обид и недопониманий);
- Разрабатываю прототип, согласовываем;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (вы выписываете сразу все изменения, которые хотите видеть);
- Проект утвердили? Отлично! Вносите остаток суммы и я отправляю исходник
Цены:
Landing Page
- До 7-ти блоков: 250$
- Каждый последующий блок: +20$
- Адаптив(планш.+смарт.): +120$
- Главная страница: от 200$
- Адаптив главной (планш.+смарт.): +100$
- Внутренние страницы: 40$ / за 1стр.
- При заказе 4-х и более внутренних страниц: 35$ / за 1стр.
- Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +20$ / за 1стр.
❗Важно:
В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности);
Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю и называю до внесения изменений);
Работаю: пн-пт 9:00-19:00
Отвечаю на все вопросы в нерабочее время, это не проблема (правда иногда я сплю)
Сроки:
- Landing Page: 4–5 дней
- Сайт (главная): 2-4 дня
- Внутренние: 1-2 страницы/день
- Правки: 1-2 дня
- Адаптив: 2-4 дня все страницы
Как со мной связаться:
E-mail: [email protected]
Telegram: @yuli_lednik
Viber если понадобится
Оплата:
Карта Visa или MasterCard, Яндекс Деньги