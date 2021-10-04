🚀Внимание! Территория крутого дизайна. Сайты, лендинги, интернет-магазины✨

🔥🔥Тебе нужен качественный дизайн, за короткие сроки с адекватным общением в придачу? Тогда тебе ко мне!

Веду крутецкий и честный блог о фрилансе и веб-дизайне - https://www.instagram.com/lednik.ju/?hl=ru

Чем я занимаюсь? Своим самым любимым делом懶

А если чуть подробнее:

Landing Page. Одностраничный сайт, обычно содержит информацию о товаре или услуге

Интернет-магазины. Любые товары и количество страниц, увеличим твою конверсию в несколько раз!

Многостраничный сайт. Сайт с 2 и более страниц, имеет сложную структуру, подходит, если у компании много сфер деятельности

Сборка на Tilda. Нет верстальщика и программиста? Не беда! Конструктор - отличная альтернатива. А благодаря уникальному дизайну твой сайт будет ни чуть не хуже!

Процесс и условия работы:

Мы обсуждаем ТЗ ( в режиме сообщений, чтобы ничего не упустить) , сроков, стоимости, способа оплаты;

, сроков, стоимости, способа оплаты; Предоплата 40% от суммы проекта (возможна поэтапная оплата проекта) ;

; Предоплата получена? Сразу же берусь за работу!;

Создаю концепт ( на этом этапе мы можем прекратить работу, если не сходимся в видинье проекта. Я возвращаю предоплату и расходимся без обид и недопониманий);

Разрабатываю прототип, согласовываем;

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (вы выписываете сразу все изменения, которые хотите видеть);

Проект утвердили? Отлично! Вносите остаток суммы и я отправляю исходник

Цены:

Landing Page

До 7-ти блоков: 250$

Каждый последующий блок: +20$

Адаптив(планш.+смарт.): +120$

Главная страница: от 200$

Адаптив главной (планш.+смарт.): +100$

Внутренние страницы: 40$ / за 1стр.

При заказе 4-х и более внутренних страниц: 35$ / за 1стр.

Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +20$ / за 1стр.

❗Важно:

В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договоренности);

Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю и называю до внесения изменений);

Работаю: пн-пт 9:00-19:00

Отвечаю на все вопросы в нерабочее время, это не проблема (правда иногда я сплю)

Сроки:

Landing Page: 4–5 дней

Сайт (главная): 2-4 дня

Внутренние: 1-2 страницы/день

Правки: 1-2 дня

Адаптив: 2-4 дня все страницы

Как со мной связаться:

E-mail:

Telegram: @yuli_lednik

Viber если понадобится

Оплата:

Карта Visa или MasterCard, Яндекс Деньги