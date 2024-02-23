Web-разработчик, контент-менеджер

Web-разработчик, контент-менеджер

Большой опыт работы с MODx, Битрикс и другими CMS – переноса сайтов, поиска и проверки информации и изображений на иностранных сайтах с последующей выкладкой на русскоязычный, обработки изображений в графических редакторах и заливки через FTP-клиент, наполнения сайтов и интернет-магазинов.

Работаю быстро, качественно и аккуратно, HTML-верстка обычно вручную. Безупречно грамотный русский/украинский, если надо - английский (сертификат, уровень Upper-Intermediate).

Мой профиль в профессиональной сети LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/lina-golubeva-9975a052/

Контактная информация:

Тел. (050)918-99-58

Мейл [email protected]

Skype – lina.golubeva