Дизайнер, иллюстратор

Меня зовут Елена, профессионально занимаюсь дизайном с 2005 года. Имею профильное образование.

Основные направления деятельности - разработка фирменного стиля, иллюстрация.

Я не представляю жизни без творчества, очень люблю свою работу, и с радостью берусь за новые, интересные проекты. Гарантирую, что ваша задача будет решена качественно и в согласованные сроки!

Также, отлично знаю предпечатный и печатный процесс, поэтому учитываю все нюансы при создании дизайна.

Я начинаю работу над проектом только после утверждения технического задания.

Работаю по предоплате 30-50%.