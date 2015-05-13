Дизайнер, иллюстратор
Меня зовут Елена, профессионально занимаюсь дизайном с 2005 года. Имею профильное образование.
Основные направления деятельности - разработка фирменного стиля, иллюстрация.
Я не представляю жизни без творчества, очень люблю свою работу, и с радостью берусь за новые, интересные проекты. Гарантирую, что ваша задача будет решена качественно и в согласованные сроки!
Также, отлично знаю предпечатный и печатный процесс, поэтому учитываю все нюансы при создании дизайна.
Я начинаю работу над проектом только после утверждения технического задания.
Работаю по предоплате 30-50%.
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- Флаер - фотостудия "Небо"433 просмотра