_linapopova_

Помогу справиться с видеомонтажем. Являюсь участником курсов "Школа видео Радонец Алексея". Индивидуальный подход.

Подготовлю так же ролик-поздравление на различную тематику, ролик к

конкурсной работе (педагогам, воспитателям и т.д.), поздравительное

видео ко дню рождения, презентацию невесты/жениха, ролик к выпускному,

рекламный ролик для мастеров красоты, продающее видео для бизнеса. Цена

варьируется и зависит от предоставленного материала, его качества, ваших

желаний (наложение музыки, голоса, текста, переходы, заставки и др)