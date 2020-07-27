_linapopova_

Помогу справиться с видеомонтажем. Являюсь участником курсов "Школа видео Радонец Алексея". Индивидуальный подход.
Подготовлю так же ролик-поздравление на различную тематику, ролик к
конкурсной работе (педагогам, воспитателям и т.д.), поздравительное
видео ко дню рождения, презентацию невесты/жениха, ролик к выпускному,
рекламный ролик для мастеров красоты, продающее видео для бизнеса. Цена
варьируется и зависит от предоставленного материала, его качества, ваших
желаний (наложение музыки, голоса, текста, переходы, заставки и др)
Действие аккаунта приостановлено!