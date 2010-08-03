Художественная роспись стен, потолков, мебели
Профессиональная Художница.
Занимаюсь оформлением интерьеров – в частности – роспись стен, потолков, мебели, дверей.
Так же, Художественная ручная лепнина – декор поверхностей – стен, мебели, столов и т.д.
Объемные изображенря, рельефные панно.
Пишу картины – на заказ и для души.
Владею различными техниками состаривания – кракелюрные лаки, ручное состаривание – краски, кисти.
Делаю золочение – красками и поталь.
Занимаюсь разработкой эскизов – поиск идей, визуальная разработка, реализация.
Декор и роспись предметов интерьера – керамические изделия – вазы.
Есть Прзентация по росписи стен и по росписи мебели в электронном виде, вышлю на электронную почту по запросу.
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Портфолио
- Роспиь стен по венецианке365 просмотров
- Роспиь стен по венецианке565 просмотров
- Роспись стен по венецианке519 просмотров
- Роспись потолка994 просмотра
- Роспись потолка424 просмотра
- Роспись потолка373 просмотра
- Роспись мебели351 просмотр
- Роспись потолков в детской353 просмотра
- Роспись детских комнат, клубов354 просмотра
- Роспись детских комнат, клубов402 просмотра
- Роспись мебели357 просмотров
- Роспись мебели401 просмотр