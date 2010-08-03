Художественная роспись стен, потолков, мебели

Профессиональная Художница.

Занимаюсь оформлением интерьеров – в частности – роспись стен, потолков, мебели, дверей.

Так же, Художественная ручная лепнина – декор поверхностей – стен, мебели, столов и т.д.

Объемные изображенря, рельефные панно.

Пишу картины – на заказ и для души.

Владею различными техниками состаривания – кракелюрные лаки, ручное состаривание – краски, кисти.

Делаю золочение – красками и поталь.

Занимаюсь разработкой эскизов – поиск идей, визуальная разработка, реализация.

Декор и роспись предметов интерьера – керамические изделия – вазы.

Есть Прзентация по росписи стен и по росписи мебели в электронном виде, вышлю на электронную почту по запросу.