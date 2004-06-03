Всім привіт)
Мене звати, Макс)
Буквально недавно я ще працював на стройці, на даний момент я займаюсь фрілансом уже майже 2 місяці, я зрозумів що «я можу більше чим думаю» головне повірити в себе, і ніколи не боятись!
«там де страшно там і результат»
(Також знаю алгоритм тік тока, якщо комусь буде потрібно)
Мої роботи ви зможете побачити
в мене в (тік тоці) силка > www.tiktok.com/@_mak_son_4ik_
Веду власну сторінку в ТТ
Займаюсь монтажом більше 2 років)
Зроблю все так як цього хоче клієнт))
Дякую за увагу!
Звертайтесь, буду радий попрацювати)
Для звʼязку залишу телеграм:
mak_son_4ik_tg
Видеомонтаж
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$15/час
от $25от 1 дня
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