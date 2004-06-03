Всім привіт)

Мене звати, Макс)

Буквально недавно я ще працював на стройці, на даний момент я займаюсь фрілансом уже майже 2 місяці, я зрозумів що «я можу більше чим думаю» головне повірити в себе, і ніколи не боятись!

«там де страшно там і результат»



(Також знаю алгоритм тік тока, якщо комусь буде потрібно)

Мої роботи ви зможете побачити

в мене в (тік тоці) силка > www.tiktok.com/@_mak_son_4ik_



Веду власну сторінку в ТТ



Займаюсь монтажом більше 2 років)

Зроблю все так як цього хоче клієнт))

Дякую за увагу!

Звертайтесь, буду радий попрацювати)

Для звʼязку залишу телеграм:

mak_son_4ik_tg