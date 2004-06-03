_mak_son_4ik_

Максім _mak_son_4ik_

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

Всім привіт)

Мене звати, Макс)

Буквально недавно я ще працював на стройці, на даний момент я займаюсь фрілансом уже майже 2 місяці, я зрозумів що «я можу більше чим думаю» головне повірити в себе, і ніколи не боятись!
«там де страшно там і результат»


(Також знаю алгоритм тік тока, якщо комусь буде потрібно)

 Мої роботи ви зможете побачити 

в мене в (тік тоці)  силка > www.tiktok.com/@_mak_son_4ik_


Веду власну сторінку в ТТ


Займаюсь монтажом більше 2 років)

Зроблю все так як цього хоче клієнт))

Дякую за увагу!
Звертайтесь, буду радий попрацювати)

Для звʼязку залишу телеграм: 

mak_son_4ik_tg

Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $25от 1 дня
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