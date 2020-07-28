_maksim060195_

Интернет маркетолог

Я и моя команда занимаемся построением стратегии по привлечению клиентов в ваш бизнес.

Используем до 15 инструментов интернет маркетинга чтобы реализовать всю стратегию и увеличить поток заявок в бизнесе.

В портфолио имеются успешные кейсы, а также можем показать и неуспешные. Они тоже есть, наша философия это честность с нашими клиентами и мы можем честно сказать сможем дать вам результат или нет.