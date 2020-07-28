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Максим Походий _maksim060195_

 
28 летРоссия/Тюмень
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Интернет маркетолог

Я и моя команда занимаемся построением стратегии по привлечению клиентов в ваш бизнес. 

Используем до 15 инструментов интернет маркетинга чтобы реализовать всю стратегию и увеличить поток заявок в бизнесе.

В портфолио имеются успешные кейсы,  а также можем показать и неуспешные. Они тоже есть, наша философия это честность с нашими клиентами и мы можем честно сказать сможем дать вам результат или нет. 