Максим Походий _maksim060195__maksim060195_
28 летРоссия/Тюмень
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Интернет маркетолог
Я и моя команда занимаемся построением стратегии по привлечению клиентов в ваш бизнес.
Используем до 15 инструментов интернет маркетинга чтобы реализовать всю стратегию и увеличить поток заявок в бизнесе.
В портфолио имеются успешные кейсы, а также можем показать и неуспешные. Они тоже есть, наша философия это честность с нашими клиентами и мы можем честно сказать сможем дать вам результат или нет.
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