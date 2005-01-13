Marimari

Привет, меня зовут Маша. Я прошла курсы в онлайн школе и сейчас я стабильно зарабатываю на фрилансе. Я редактирую фотографии, монтирую видео и пишу тексты к постам. Так же занимаюсь оформлением профилей в соц.сетях. У меня достаточно большой опыт в монтаже видео, так как в далёком прошлом я снимала видео на ютуб и самостоятельно обучалась монтажу с 0. Занималась я этим около 5 лет, а сейчас хочу помочь другим.))