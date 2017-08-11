Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, Java Script.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Написание простого, читабельного кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Использование спрайтов.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Комментарии.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течении 30 мин отвечу.
E-MAIL: [email protected]