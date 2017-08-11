Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, Java Script.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Написание простого, читабельного кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Использование спрайтов.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Комментарии.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт (20 часов/сутки).

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк.

- WebMoney (WMZ, WMR).

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течении 30 мин отвечу.

E-MAIL: [email protected]