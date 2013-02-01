Нужно обновить, "освежить" существующий логотип Компании по производству электрооборудования. Можете так же предлагать свои НОВЫЕ варианты,
Логотипы и Знаки35 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужно обновить, "освежить" существующий логотип Компании по производству электрооборудования. Можете так же предлагать свои НОВЫЕ варианты,
Требуется обработать фото электрооборудования для вставки в журнал и сайт(+3D проекция). Стоимость одной фотографии 50р. + (50р) 3D Для наглядности и примера, прилагаю одно фото
Требуется мастер, для обновления дизайна сайта электрооборудования. Присылайте примеры работ