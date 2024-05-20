_netlenka_

Александр _netlenka_

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайт | Рерайт | Продающие тексты


Навыки

Копирайтинг

  • Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;

  • Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;

  • Написание продающих текстов.

SEO-копирайтинг

  • Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов;

  • LSI оптимизация текстового контента страниц;

  • Адаптация текстов под семантическое ядро.

Редактура-корректоровка

  • Оперативное редактирование, корректура текстов;

  • Стилистическая правка текстов.

Личные качества

  • Аналитический склад ума;

  • Ответственность;

  • Ориентированность на результат;

  • Проактивность.

Копирайтинг
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