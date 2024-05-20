Копирайт | Рерайт | Продающие тексты

Навыки Копирайтинг Написание новостных материалов для сайта и соцсетей;

Написание текстов для лендингов и промо-сайтов;

Написание продающих текстов. SEO-копирайтинг Написание уникальных информационных и коммерческих SEO-текстов;

LSI оптимизация текстового контента страниц;

Адаптация текстов под семантическое ядро. Редактура-корректоровка Оперативное редактирование, корректура текстов;

Стилистическая правка текстов. Личные качества Аналитический склад ума;

Ответственность;

Ориентированность на результат;

Проактивность.

Я против войны в Украине !