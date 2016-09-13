Разработка чертежей дизайн-проектов
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Портфолио
- Чертежи для дизайн проекта интерьера325 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Работы выполнена на 10 баллов. Браво! Качество и сроки соблюдены, всегда на связи, ответственный подход к работе) Спасибо большое)
Ответный отзыв
Никаких проблем с оплатой. Хорошая связь. Объем оговоренной работы не отличался от фактической. Поставленная задача соотносится с поставленными сроками. Рекомендую сотрудничество фрилансерам!