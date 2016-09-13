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Руслан _rTf

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка чертежей дизайн-проектов

 https://www.instagram.com/noor.interiordesign/

 http://www.noordesign.org/

Портфолио

Отзывы заказчиков

Veronika2525
Вероника 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Выполнить чертежи в архикад
Работы выполнена на 10 баллов. Браво! Качество и сроки соблюдены, всегда на связи, ответственный подход к работе) Спасибо большое)
Никаких проблем с оплатой. Хорошая связь. Объем оговоренной работы не отличался от фактической. Поставленная задача соотносится с поставленными сроками. Рекомендую сотрудничество фрилансерам!
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