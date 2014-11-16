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Образование

2009–2013 Харьковское художественное училище, факультет дизайн-интерьера, дневное отделение. Младший специалист

2013- н\в. Луганский национальный университет им. Т. Шевченко, факультет Графический дизайн. С 2013-2014 - заочное отделение. н\в - дистанционно, 4-курс.

Опыт работы

FREELANCE - 3 года

1. 2013-2014 Рекламное агенство "Smart group" - Харьков

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Графические программы Adobe Photoshop, Corel Draw, 3-D MAX, Archikad

Увлечения и интересы

HandMade, фото, графика, дизайн,