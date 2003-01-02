_romenastya_

Внимание! Актуальный и продающий сайт на 10 лет вперед!

UI/UX, лендинги, сайты, баннеры, дизайн визиток.

Меня зовут Настя,который знает и разбирается в современном, и актуальном на будущее, продающем дизайне для Вашего проекта

Уверенна, я знаю что Вам нужно!)Давайте вместе подумаем, подойду ли я вам в качестве веб-дизайнера)

👉"Мне бы подешевле"

По разным причинам бюджет может быть ограничен, например вы только начинаете продвигать свой бизнес. Но кто сказал что "дешевле" = не качественно, не актуально и вообще только за 1000$ можно что-то стоящее получить. Предлагаю расти и процветать вместе) Доступный сайт для Вас - бесценный опыт для меня)

👉"Мало времени, нам нужен сайт побыстрее!"

Хех. Конечно я сразу не могу сказать сколько времени займет создание сайта для Вас, но после того как вы кратко расскажите о своем проекте, я смогу Вам сказать сколько это времени займет. В случае ,если Вам не подойдет срок я помогу Вам найти более быстрого дизайнера) Все будет гуд.

👉"Я Вас незнаю, как я могу быть уверен что вы сделаете то что нужно"

Я сделаю для вас прототип (скелет будущего вашего сайта) а если чет не то, мы найдем выход) Перед каждой работой я делаю полный анализ вашего проекта от А до Я поэтому проблем не возникнет.

Хотите поговорить ?

Я с удовольствием с Вами свяжусь по телефону или видеосвязи